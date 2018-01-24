Посёлок городского типа Мартюш, Свердловская область, 24 января, 2018, 15:11 — ИА Регнум. В Свердловской области посёлок городского типа Мартюш вторые сутки остаётся без тепла. Авария в котельной произошла 23 января, но до сих пор 12 домов не подключены к теплоснабжению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

SimonP Радиатор центрального отопления

По данным местных изданий, теплоснабжение не восстановлено до сих пор. Родителям, которые утром привели детей в дошкольное учреждение посёлка, звонили воспитатели с просьбой забрать детей. Также местные жители сообщают и об отключении электричества, передаёт городской информационный портал «КУ66».

В администрации Каменского района сообщили, что авария произошла 23 января в тепловой камере котельной. Ближе к полуночи неполадки были устранены и тепло начали подавать в дома, но из-за воздуха в теплосети подключение проводилось в течение ночи 24 января.

«Воздух в сети убрать не удалось. С утра начали запускать тепло по частям. К обеду были подключены объекты соцкультбыта. Но из-за нового прорыва на теплотрассе неподключенными остались 12 домов с центральным теплоснабжением. К вечеру ремонтные работы будут завершены, а дома подключены», — сообщили в управлении ЖКХ Каменского городского округа.

При этом на Урале сохраняются аномальные морозы. По данным регионального МЧС, температура воздуха ниже среднеежегодной на 7−10% будет сохраняться до 25 января. В Каменском городском округе температура воздуха сегодня 26 градусов мороза.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года крупная коммунальная авария произошла в Екатеринбурге. Из-за прорыва трубопровода 7 декабря в зону ограничения теплоснабжения попали 180 домов и 27 социально-значимых объектов. Повреждение на магистральном трубопроводе произошло на пересечении улиц Токарей и Ключевская. В результате аварии тысячи жителей Верх-Исетского района города в течение 12 часов оставались без тепла и горячей воды.