Донецк, 24 января, 2018, 13:53 — ИА Регнум. Сроки работы миссии ОБСЕ в Донбассе необходимо продлить. С таким заявлением выступил официальный представитель Донецкой Народной Республики в трёхсторонней контактной группе Денис Пушилин, сообщает 24 января его пресс-служба.

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Миссия ОБСЕ на Донбассе

Пушилин отметил, что, в соответствии с Минскими соглашениями, функции СММ ОБСЕ в Донбассе — мониторинг и верификация выполнения договоренностей. Завершение сроков мандата на деятельность миссии полпред назвал «очередным неблагоприятным моментом».

Сторона ДНР считает, что действие мандата должно быть продлено, подчеркнул Пушилин. Сворачивание миссии будет означать, что рычагов воздействия на украинскую сторону с точки зрения реализации мирных инициатив больше нет.

Он также напомнил, что в конце 2017 года представители России были фактически выдавлены Киевом из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. Речь идет о фактическом разрушении работы единственного органа, где сторонам удавалось взаимодействовать при посредничестве российских офицеров, пояснил полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, об окончании работы миссии в Донбассе заявил 23 января первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг. Для продления работы миссии потребуется решение всех ее членов.

Вместе с тем он сообщил, что в скором времени в Донбассе может произойти эскалация конфликта. Об этом говорит зафиксированная наблюдателями активность с обеих сторон.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ приступила к работе на Украине в марте 2014 года в ответ на просьбу Киева. В 2017 году мандат миссии был продлен до 31 марта 2018 года.