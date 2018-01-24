Чебоксары, 24 января, 2018, 13:41 — ИА Регнум. В Чувашии первой из общественных организаций, получивших президентский грант по итогам второго конкурса и уже реализующих проект, стал культурно-выставочный центр «Радуга». Они представили выставочную галерею «Лица Чувашии», которая также откроется в 21 школе, сообщили ИА REGNUM в «Радуге».

Radugaart.ru Афиша

На реализацию проекта выделено более 964 тыс. рублей. Авторы заявляют, что «проект направлен на формирование гражданско-патриотической позиции и развитие цифровой грамотности обучающихся общеобразовательных организаций в сельской местности». На грантовые средства оформлена выставочная галерея «Лица Чувашии», посвящённая выдающимися представителями народа, их вкладу «в развитие российской науки, образования, культуры, космонавтики, спорта, дипломатии и военного дела». В их числе, в частности, поэты Константин Иванов и Геннадий Айги, востоковед Никита Бичурин, академик и педагог Геннадий Волков, архитектор Петр Егоров, драматург Иоаким Максимов-Кошкинский, космонавт Андриян Николаев, полководец Василий Чапаев, балерина Надежда Павлова, языковед Николай Ашмарин, кораблестроитель Алексей Крылов, оперный певец Максим Михайлов.

Radugaart.ru Галерея «Лица Чувашии»

В ходе проекта в 21 сельской школе будут открыты выставочные галереи «Лица Чувашии». Также для школьников подготовлена виртуальная викторина «Лица Чувашии». Кроме того, будет создан мультимедийный ресурс в рамках конкурса «Мой народ — моя гордость» и диск о выдающихся людях Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября 2017 года были подведены итоги конкурсов социальных проектов, направленных на развитие гражданского общества и получивших гранты президента России. В число победителей вошли 2 243 некоммерческие организации из 85 регионов страны, грантовый фонд составил 4,4 млрд рублей.

От Чувашии было подано 67 заявок, допущено 63 проекта. Победителями стали 16 общественных организаций Чувашии, получившие в целом почти 21 млн рублей. Наибольшие суммы выделены Чувашскому национальному конгрессу (более 3,755 млн рублей) на проект «Национальное достояние народов — достояние России» и Союзу художников Чувашии (3,774 млн рублей) за проект «1-й Чебоксарский международный симпозиум монументальной и парковой скульптуры по камню «Искусство за мир».