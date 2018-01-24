Калуга, 24 января, 2018, 14:16 — ИА Регнум. В 2017 году калужские судебные приставы в принудительном порядке взыскали почти 200 млн рублей задолженностей по алиментным платежам без учёта денежных средств, выплаченных должниками в добровольном порядке. Об этом 24 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Alimentu.ru Судебные приставы

По её словам, в связи с тем, что исполнительные производства о взыскании алиментов напрямую затрагивают интересы детей, данное направление деятельности является одним из приоритетных в работе приставов. На начало 2018 года на остатке в структурных подразделениях УФССП России по Калужской области находится 7121 исполнительное производство о взыскании алиментов, по сравнению с началом 2017 года их количество уменьшилось на 260. Почти по половине исполнительных производств данной категории производятся удержания из заработной платы и иных доходов должников.

Как отметили в региональном управлении ФССП, одной из мер побуждения родителей к выплате алиментов является привлечение их к административной ответственности. Так, за уклонение от алиментных платежей в 2017 году 891 житель Калужской области привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, из них 872 приговорены к обязательным работам на сроки до 150 часов, 20 подвергнуты аресту на срок до 15 суток.

Кроме того, неплательщики алиментов, которые продолжали игнорировать исполнение родительских обязательств и после привлечения к административной ответственности, были привлечены уже к уголовной. Только за 2017 год в УФССП России по Калужской области было возбуждено около 400 уголовных дел в отношении должников по алиментам.

«Несмотря на то, что число уклоняющихся от исполнения своих родительских обязанностей в нашем регионе становится меньше, работа по взысканию алиментных платежей по-прежнему остаётся на особом контроле в региональном ведомстве», — подчеркнула Скакун.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году приставы Калужской области взыскали почти 500 млн рублей задолженности по алиментам. Находились в розыске и были найдены 342 должника. Поиск вели в том числе и помощью распространения фотографий должников. Такие крайние меры розыска применили к 47 неплательщикам.