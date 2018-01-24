Санкт-Петербург, 24 января, 2018, 18:26 — ИА Регнум. В защиту курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) встают не только люди, но и коты. Видеопародия с участием животных на клип Satisfaction появилась 23 января на YouTube-канале петербургского котокафе «Республика кошек».

YouTube «Коты за курсантов»

На видео коты играют, едят, умываются и занимаются другими повседневными заботами. В шуточном тексте к ролику они высказывают свою поддержку курсантам училища и призывают их «прикинуться котиками», ведь они постоянно «крутят хвостами, и это всем нравится».

Пользователям социальных сетей такая идея пришлась по душе, однако некоторые из них считают, что видеоролик создали вовсе не в защиту курсантов, а чтобы прорекламировать заведение.

«Просто воспользовались ситуацией и выложили рекламу своей сети кафешек. Тупо хайпят на теме курсантов», — прокомментировал пользователь abuyz3.

Напомним, серия роликов появилась после того, как курсанты Ульяновского института гражданской авиации сняли пародию на клип Satisfaction итальянского диджея Бенни Бенасси. На ролике они одеты в нижнее белье, фуражки и сапоги. Видео вызвало неоднозначную реакцию у общественности и вскоре дошло до ректората вуза. Ректор УИГА Сергей Краснов заявил журналистам, что «такое прощать невозможно», и сообщил, что курсанты находятся под угрозой отчисления.

После этого на YouTube стали публиковать аналогичные видео, героями которых стали студенты различных вузов. В поддержку курсантов уже выступили студенты сельскохозяйственного техникума, академии гражданской защиты МЧС, медицинского и других вузов. Похожую видеопародию также сняли участники проекта «Вечерний Ургант», пенсионерки из Санкт-Петербурга и другие зрители, которых не оставил равнодушным клип ульяновских курсантов.