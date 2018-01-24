Давос, Швейцария, 24 января, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Баку рассчитывает, что соглашение стран ОПЕК и вне картеля (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти будет продлено после 2018 года, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, который принимает участие во всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Рассчитываем, что тот формат, который сложился — ОПЕК и не-ОПЕК — будет продолжен. Он должен продолжаться. Сейчас хорошо, что его продлили до конца года. Но я думаю, что надо будет продлевать и дальше», — цитирует Алиева РИА Новости.

Он также напомнил, что Баку поддерживает соглашение ОПЕК+ по стабилизации цен на нефть и даже перевыполняет свои обязательства по сокращению добычи.

Президент Азербайджана добавил, что встречался в Давосе во вторник с генеральным секретарём ОПЕК Мухаммедом Буркиндо, который, по словам Алиева, высоко оценил роль Азербайджана не только как страны, которая выполняет свои обязательства, но и играет важную роль в сближении ОПЕКа и не ОПЕКа.

ОПЕК и другие нефтедобывающие страны, не входящие в организацию, в конце 2016 года договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня 2016 года.

По данным минэнерго Азербайджана, страна в рамках соглашения приняла на себя обязательство сократить добычу на 35 тысяч баррелей в сутки (с уровня 869 тысяч баррелей). Соглашение было продлено до конца 2018 года. Азербайджан в январе представил мониторинговому комитету ОПЕК+ данные о ежесуточной добыче нефти в стране в декабре — она составила 810 тысяч баррелей против 790,7 тысячи баррелей в ноябре, таким образом, страна выполнила свои обязательства в рамках сделки в 2017 году.