Ярославль, 24 января, 2018, 13:25 — ИА Регнум. «Самый большой самовар», который поставят на Масленицу в Ярославле, будет изготовлен специально для этого праздника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Yarregion.ru Советская площадь в Ярославле

«Его высота будет более двух метров. Такой самовар решил поставить предприниматель, который работал на ярмарке на Советской площади в новогодние праздники. Там тоже у него был самовар и, видимо, дело пошло. Самовар будет золотистого цвета, его эскиз он обещал прислать на днях», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов.

Самовар в первые дни Масленицы будет работать также на Советской площади, а потом, возможно, переместится в другое место массовых гуляний.