Барнаул, 26 января, 2018, 05:17 — ИА Регнум. Ужасающее падение цен на зерно не стало для государства поводом задействовать инструменты регулирования цен на этот ресурс. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев и вовсе назвал зерновые интервенции «вредным механизмом», дестабилизирующим ситуацию на рынке зерна. О сложившейся ситуации пишет редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская пшеница

По мнению Ткачева, зерна и так много, размещать его негде, а потому государственные интервенции сейчас вредны и лучше субсидировать перевозки зерна на экспорт. Фермеры Алтайского края, где был собран один крупнейших урожаев, в свою очередь вредным для АПК назвали само Министерство сельского хозяйства.

«Субсидии на перевозки — это поддержка тем, кто наше зерно по 5 рублей уже скупил. А что делать нам, как отдавать кредиты, на что вести посевную? Поговорили о реструктуризации долгов и госзакупках и забыли», — сказал глава алтайского фермерского хозяйства Владимир Жданов,указывая, что зерно, как выясняется, востребовано, вот только продать его можно лишь по бросовым ценам.

А цены действительно бросовые: в Алтайском крае пшеница третьего класса продаётся сейчас в среднем по цене 5 рублей за килограмм, на килограмм хлеба уходит примерно 700 граммов муки, а значит, нужное количество муки стоит и вовсе 3,5 рубля. Львиная доля разницы в цене между сырьем и готовым продуктом уходит перекупщикам, посредникам, банкирам, нефтяникам, производителям топлива.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко ещё минувшей осенью предупреждал о проблемах с обеспечением города зерном и возможном росте цен на хлеб из-за нехватки вагонов для перевозки зерна. Однако и в наступившем году Ткачёв говорит, что работает над этим вопросом совместно с Минтрансом. Более того, министр сообщил, что в Новосибирской области в конце 2017-го был запущен механизм субсидирования железнодорожных перевозок зерна из Сибири, и в итоге благодаря вывезенным 100 тыс. тонн наблюдается «стабилизация цен». Но ведь выращено было 3 миллиона тонн зерновых, половина из которых — переизбыток. А ведь в регионе осели мёртвым грузом 423 тысячи тонн зерна интервенционного фонда, причем не распроданным осталось даже зерно урожая 2009 года. Так о какой стабилизации цен впору говорить?

Узнайте детали: Интервенции или Минсельхоз. Что для крестьян вреднее?

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