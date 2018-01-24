Москва, 24 января, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Угроза Украины выйти из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) — это мелкий шантаж, на деле Киев на такой шаг не решится, считает российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал 24 января в своем микроблоге.

ParisSeptembre2014 Алексей Пушков

По мнению сенатора, ПАСЕ служит Киеву «площадкой для истерик», терять её украинские власти не захотят. Украинская сторона ранее заявила о готовности выйти из объединения в случае возвращения туда России.

«Ни за что не уйдет, ибо потеряет важную площадку для истерик. Мелкий шантаж», — написал Пушков в Twitter.

23 января глава делегации Верховной рады Украины Владимир Арьев заявил на заседании специального комитета ПАСЕ, что если одна страна войдет в ассамблею, то другая может выйти «из-за торговли ценностями и пренебрежения».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Россия, будучи членом ПАСЕ, была ограничена в своих полномочиях в рамках ассамблеи. Поводом к тому стало воссоединение с Крымом и вооруженный конфликт в Донбассе. В ответ российская делегация покинула ПАСЕ. Украина ранее не раз угрожала покинуть ассамблею, если Россия вернется туда.

С 2017 года Россия приостановила часть выплат в бюджет Совета Европы. Платежи возобновятся лишь после восстановления прав российской делегации в полном объеме, пояснили в Москве.

23 января Пушков предложил Украине платить членские взносы за Россию. Таким образом он отреагировал на заявление генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о том, что в феврале в СЕ надеются получить от РФ очередной взнос.

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