Ярославль, 24 января, 2018, 12:42 — ИА Регнум. В туристических объектах Ярославля и крупных торговых центрах появились специальные голографические метки, благодаря которым можно сделать фото с президентом страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы проекта.

Фото Юлии Смук Проект «Фото с Путиным»

С 23 января 2018 года в регионах РФ стартовал проект «Фото с Путиным». Специально для этого было разработано приложение, позволяющее сделать памятные фото и видео-снимки с 3D моделью Владимира Путина. Для этого надо скачать специальное приложение.

В 8 местах города поставлены метки в виде белых прямоугольников 70 см на 90 см с изображением Кремля или карты России. Если на них навести камеру телефона, то становится видно голографическое изображение Владимира Путина. Первые метки появились в туристических объектах «Паспортный стол Золотого кольца» и «Резиденция Государыни Главной Масленицы Страны» в туристическом квартале «Злато Место».

«Это очень необычная акция, которая привлекает внимание туристов. Даже для русского человека это в диковинку, а для иностранцев, которые заходят к нам в паспортный стол, сделать «фото с Путиным» — очень экстравагантно. В стилистику оформления резиденции Государыни Масленицы голографический Путин вписывается вдвойне, ведь стены в резиденции оформлены картинами с изображением действующих и бывших политических лидеров России и мира: Обамы, Меркель, королевы Елизаветы, Жириновского, Путина и других», — сказала корреспонденту ИА REGNUM управляющая «Паспортным столом Золотого кольца» Юлия Смук.

Организаторы акции — студенческий штаб Путина в Ярославле — подарят первым, кто соберет пять «Путиных» из разных мест и выложит их в соцсетях, свитера с изображением Владимира Путина.