Ярославль, 24 января, 2018, 12:48 — ИА Регнум. В центре Ярославля, в зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО на улице Красный съезд планируется строительство «апарт-отеля с подземной автостоянкой». Акт историко-культурной экспертизы для планируемого строительства опубликован на сайте департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru «Богадельня Вахрамеева», во дворе которой планируется стройка

Заказчиком строительства является ярославский предприниматель Владимир Сандугей, по данным ЕГРЮЛ, учредитель ООО «Большие соли» (производство питьевой воды «Некрасовская»).

Проектируемое здание апарт-отеля сложной Г-образной формы, двухсекционное, двухэтажное с мансардным этажом и подземной автостоянкой на 9 машиномест. Площадь застройки проектируемого здания равна 851,6 кв. м» — говорится в экспертизе.

Сейчас на месте планируемого апарт-отеля находятся руины хозяйственной постройки усадьбы купцов Гнуздевых. Автор экспертизы, эксперт из Подмосковья Евгений Борисенко уверяет, что при строительстве находящиеся рядом памятники культуры (например, здание богадельни купца Вахрамеева, в котором сейчас размещается офис регионального отделения партии «Единая Россия) не пострадают. Отель будет ниже соседних зданий, расположен внутри квартала, не виден с улицы.

Как сообщили в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области, в течении двух недель будут собираться отзывы на эту экспертизу, затем чиновники проверят их и решат, соответствуют ли планы по строительству гостиницы законодательству. Градозащитники планы по строительству в зоне ЮНЕСКО не приветствуют.

Согласно проекту, новое здание апарт-отеля с подземной автостоянкой хотят пристроить к памятнику архитектуры «Богадельня Вахрамеева, 1883 г.» на месте руинированной 1-этажной исторической постройки, причем с серьезным превышением ее габаритов. Здание апарт-отеля выходит на красную линию Красного съезда, чего не было исторически. Я считаю, что вид на памятник будет искажен. Это не регенерация, а некорректное новое строительство в зоне ЮНЕСКО», — сказала корреспонденту ИА REGNUM градозащитница Ольга Мазанова.

Это уже не первая попытка точечной застройки квартала, ограниченного улицами Терешковой, Красным съездом и Волжской набережной. Совсем рядом продолжается противостояние жителей и властей в связи с попыткой построить дом у дома № 5 по улице Суркова. Ближе к Красной площади уже построено здание «гостиницы», в котором, впрочем, затем продавались квартиры. Схему строительства «апарт-отелей» в зоне ЮНЕСКО, которые фактически не используются как гостиницы, ярославские бизнесмены применяли не раз с разной степенью успешности. В конце 2017 года прокуратура через суд запретила строительство «хостела» на улице Кедрова.

О том, что и на Красном съезде, скорее всего, планируется не отель, а именно жилой дом, косвенно говорит подземный гараж на 9 мест в относительно небольшом здании.