Калуга, 24 января, 2018, 14:24 — ИА Регнум. В Калуге разработали план по развитию моногородов региона. На заседании совета по стратегическому развитию и проектной деятельности области министр экономического развития региона Дмитрий Разумовский представилпаспорт программы «Комплексное развитие моногородов Калужской области», сообщает 24 января корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru На заседании

Паспорт разработан в соответствии с требованиями Министерства экономического развития РФ, паспортом федерального проекта «Комплексное развитие моногородов» и программами двух моногородов Калужской области — Кондрово и Сосенский. Документ представляет собой свод мероприятий социально-экономического развития данных населённых пунктов, реализуемых на уровне органов исполнительной власти области.

«Основная цель программы — обеспечение комплексного развития моногородов путем создания в них к концу 2020 года не менее 590 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, привлечение более чем 6,7 млрд рублей инвестиций в основной капитал, и, как следствие, повышение их инвестиционной привлекательности», — пояснил Разумовский.

Также отдельно выделены программы по улучшению городской среды, совершенствованию сфер образования и здравоохранения региона, транспортной инфраструктуры, созданию благоприятных условий для работы малого и среднего бизнеса. Финансирование моногородов будет осуществляться в рамках действующих госпрограмм, кроме того предусматривается привлечение средств из федерального бюджета и внебюджетных источников.

Напомним, что развитие моногородов включено советом при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам в число 11 основных направлений стратегического развития страны. Ключевая цель программы — снизить зависимость моногородов от работы градообразующих предприятий, создав в России к концу 2018 года 230 тыс. новых, не связанных с такими предприятиями рабочих мест. В этих населённых пунктах планируется реализовать инвестпроекты, в том числе с участием Фонда развития моногородов.