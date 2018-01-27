Варшава, 27 января, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Ориентация на Восточную Европу и Западную Европу разделила польский народ, такой вывод сделала международная исследовательская компания IPSOS по результатам проведенного в Польше опроса. О том, какие внешнеполитические приоритеты выбирают поляки, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

jamajkamusic Польша сама по себе

Правящая польская партия «Право и Справедливость» указывает направление движения в сторону альянса с Центральной Европой в противовес сближению с Германией, Францией и Западной Европой в целом. И почти половина поляков (46%), как указывает IPSOS, поддерживают идею тесного сотрудничества с Венгрией, Чехией, Словакией и другими странами Центральной Европы». Но другие 45% считают, что для их страны было бы лучшим выбором «тесное сотрудничество с Германией, Францией и другими странами Западной Европы». Примечательно, что среди польских мужчин большинство выступает за Центральную Европу, а среди женщин — за Западную.

Но с чем действительно связана ориентация польского общества? Центральная Европа в строгом смысле совпадает с очертаниями союза Венгрии, Польши, Словаки и Чехии, а в смысле широком включает в себя страны Троеморья, куда входят Западные Балканы, Прибалтика, Украина и Белоруссия. В представления поляков Центральная Европа скорее повторяет границы существовавшей ранее Австро-Венгерской империи.

Выходит, что после недолгого промежутка, когда Польша стремилась «вернуться в исконно западную цивилизацию», около половины поляков себя с Западной Европой не соотносят. Так в чем они видят различие между собой и теми же Францией и Германией?

Читайте подробности: Расколотая Польша в расколотой Европе

Рекомендуем также другие статьи Станислава Стремидловского о положении Польше в Евросоюзе.