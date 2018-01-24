В Рязани на линию выходят списанные в Москве троллейбусы
Рязань, 24 января, 2018, 12:29 — ИА Регнум. В Рязани на улицы города выпускать троллейбусы, подаренные соседу Москвой. Первые машины вышли на линию 24 января. Троллейбусы будут ездить по шести маршрутам общественного транспорта. Ранее жители раскритиковали такое обновление.
Старые-новые троллейбусы будут ходить по маршрутам №№ 3, 5, 6, 9, 10 и 16, сообщил «Рязанский городской сайт» со ссылкой на исполняющего обязанности директора «Управления рязанского троллейбуса» Сергея Закалюкина.
Всего Москва безвозмездно передала Рязани 10 троллейбусов и 20 автобусов. Машины начали поступать в январе 2018 года.
«Все машины поступают на площадки «Управления Рязанского троллейбуса» и «Автоколонны №1310», где их обследуют сотрудники муниципальных предприятий. По результатам техосмотра подвижной состав будет принят на баланс и выпущен на маршруты областного центра», — сообщала тогда пресс-служба мэрии.
Между тем ранее жители Рязани возмутились качеством троллейбусов. В соцсетях люди высказывали недовольство тем, что обещанное обновление транспорта заменяют поставкой машин, которые стали старыми для Москвы.
ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2017 года плата за проезд в общественном транспорте Рязани выросла с 19 до 23 рублей. Такое повышение чиновники обосновали тяжелым положением, в котором оказались муниципальные предприятия «Управление рязанского троллейбуса» и «Автоколонны №1310». К примеру, в компании «Автоколонна №1310» превышен нормативный срок эксплуатации 50% подвижного состава, а в МУП «Управление рязанского троллейбуса» требуют обновления 70% машин.
Жители начали собирать подписи против повышения. Однако чиновники остались стоять на своем. За повышение высказались не только сотрудники городской администрации, но и депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров. Он назвал повышение «расплатой за популизм». Также решение поддержал губернаторНиколай Любимов. В конце декабря он сообщил, что повышение до 23 рублей — компромисс.
«Наконец-то городские власти стали заниматься транспортом как надо. Даже больше, мы с коллегами из города вынуждены спасать предприятия. Их долги — почти полмиллиарда рублей. Это два больших детских сада. В ноябре работа «Автоколонны» чуть не была остановлена вообще — там нечем было заправлять автобусы. Можно много дискутировать, но надо срочно что-то делать, чтобы они просто не обанкротились», — сказал тогда глава области.
На предновогодней пресс-конференции ответил на вопрос о состоянии транспорта и врио главы городской администрации Сергей Карабасов.
«Сейчас разработан и реализуется антикризисный план мероприятий, которые помогут транспортным предприятиям выйти из кризиса. Ведётся учёт пассажиропотока, осуществляется строгий контроль за соблюдением расписания. В 2018 году проблему муниципального транспорта мы решим», — пообещал он журналистам.