Рязань, 24 января, 2018, 12:29 — ИА Регнум. В Рязани на улицы города выпускать троллейбусы, подаренные соседу Москвой. Первые машины вышли на линию 24 января. Троллейбусы будут ездить по шести маршрутам общественного транспорта. Ранее жители раскритиковали такое обновление.

Марина Каширская ИА REGNUM Троллейбус

Старые-новые троллейбусы будут ходить по маршрутам №№ 3, 5, 6, 9, 10 и 16, сообщил «Рязанский городской сайт» со ссылкой на исполняющего обязанности директора «Управления рязанского троллейбуса» Сергея Закалюкина.

Всего Москва безвозмездно передала Рязани 10 троллейбусов и 20 автобусов. Машины начали поступать в январе 2018 года.

«Все машины поступают на площадки «Управления Рязанского троллейбуса» и «Автоколонны №1310», где их обследуют сотрудники муниципальных предприятий. По результатам техосмотра подвижной состав будет принят на баланс и выпущен на маршруты областного центра», — сообщала тогда пресс-служба мэрии.

Между тем ранее жители Рязани возмутились качеством троллейбусов. В соцсетях люди высказывали недовольство тем, что обещанное обновление транспорта заменяют поставкой машин, которые стали старыми для Москвы.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2017 года плата за проезд в общественном транспорте Рязани выросла с 19 до 23 рублей. Такое повышение чиновники обосновали тяжелым положением, в котором оказались муниципальные предприятия «Управление рязанского троллейбуса» и «Автоколонны №1310». К примеру, в компании «Автоколонна №1310» превышен нормативный срок эксплуатации 50% подвижного состава, а в МУП «Управление рязанского троллейбуса» требуют обновления 70% машин.

Жители начали собирать подписи против повышения. Однако чиновники остались стоять на своем. За повышение высказались не только сотрудники городской администрации, но и депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров. Он назвал повышение «расплатой за популизм». Также решение поддержал губернаторНиколай Любимов. В конце декабря он сообщил, что повышение до 23 рублей — компромисс.

«Наконец-то городские власти стали заниматься транспортом как надо. Даже больше, мы с коллегами из города вынуждены спасать предприятия. Их долги — почти полмиллиарда рублей. Это два больших детских сада. В ноябре работа «Автоколонны» чуть не была остановлена вообще — там нечем было заправлять автобусы. Можно много дискутировать, но надо срочно что-то делать, чтобы они просто не обанкротились», — сказал тогда глава области.

На предновогодней пресс-конференции ответил на вопрос о состоянии транспорта и врио главы городской администрации Сергей Карабасов.

«Сейчас разработан и реализуется антикризисный план мероприятий, которые помогут транспортным предприятиям выйти из кризиса. Ведётся учёт пассажиропотока, осуществляется строгий контроль за соблюдением расписания. В 2018 году проблему муниципального транспорта мы решим», — пообещал он журналистам.