Калуга, 24 января, 2018, 12:29 — ИА Регнум. 23 января в деревне Хлуднево Думиничского района Калужской области состоялся митинг, посвященный 76-й годовщине подвига бойцов ОМСБОН НКВД СССР, погибших в бою с немецко-фашистскими захватчиками в январе 1942 года. На митинге присутствовали офицеры и ветераны УФСБ России по Калужской области, учащиеся специализированного класса пограничного профиля Калужского многопрофильного техникума, представители администрации региона и Думиничского района, местные жители, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФСБ России.

Скриншот страницы vk.comduminichi.zapobedy Миинг, посвященный подвигу героев-чекистов в годы Великой Отечественной войны

Отдельная мотострелковая бригада особого назначения (ОМСБОН) НКВД СССР была сформирована в 1941 году в Москве. Перед подразделениями бригады стояли задачи по разведке тыла противника, выявлению планов командования немецкой армии, оказанию помощи советским войскам проведением диверсий в тылу врага.

В спецформирование отбирались спортсмены, студенты и преподаватели вузов, рабочие и служащие, способные к самостоятельным действиям в сложных условиях. Ядром бригады стали работники центрального аппарата, преподаватели и курсанты Центральной школы НКВД и Высшей пограничной школы.

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Зимой 1941−1942 года битва под Москвой была в самом разгаре. Под ударами советских войск враг отходил на запад, яростно сопротивляясь и цепляясь за каждый населенный пункт. Ожесточенные бои разгорались за город Сухиничи, имеющий важное стратегическое значение, превращенный гитлеровцами в узел сопротивления. Сильно на ход военных действий повлияла погода. Зима оказалась не только суровой, но и многоснежной, что существенно затрудняло передвижения войск.

Именно в таких условиях 23 января 1942 года отряду лыжников 2-го мотострелкового полка из состава ОМСБОН НКВД СССР под командованием старшего лейтенанта Кирилла Лазнюка была поставлена задача перейти линию фронта и внезапным ударом выбить врага из деревни Хлуднево Думиничского района.

Ценой своей жизни воины-чекисты выполнили задание и остановили продвижение гитлеровцев на Сухиничи. В живых остались только пять человек из отряда из 27 бойцов и командира.

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За проявленное мужество и героизм 22 участника боя награждены орденами Ленина, двое — орденами Красного Знамени, один — орденом Красной Звезды. Заместителю политрука Лазарю Папернику присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. В 1966 году в Москве его именем была названа улица.

Напомним, 17 декабря 1967 года в деревне Хлуднево в память о героическом подвиге воинов-чекистов был открыт обелиск боевой славы. Митинги, посвящённые памяти бойцов особой бригады НКВД СССР, управлением ФСБ России по Калужской области проводится ежегодно в годовщину знаменательной даты.