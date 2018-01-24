Симферополь, 24 января, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Власти Крыма планируют достраивать часть объектов, ранее включенных в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя, за счёт республиканского бюджета. Об этом журналистам 23 января сообщил глава РК Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Есть предложение передать одному из наших республиканских ГУПов ряд недостроенных объектов, в основном детские сады, чтобы без конкурсных процедур за счёт средств бюджета эти объекты достроить. Сейчас идёт их инвентаризация, степень готовности составляет от 50% до 85%», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года власти республики констатировали неисполнение по мероприятиям ФЦП на уровне 11%. Из запланированных работ по проектированию и строительству 250 объектов федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя на сумму 54 млрд рублей было зафиксировано неисполнение на 5,5 млрд рублей, которые необходимо вернуть в федеральный бюджет.

«По субъективным будут сделаны выводы в отношении должностных лиц. По объективным, надо вносить изменения в законодательство, иначе мы так далеко не уйдём. Обжаловать действия должен только участник конкурсов и процедур, а не все подряд», — отмечал глава РК.

В январе 2018 года Сергей Аксёнов заявил об изменении методов контроля мероприятий по реализации федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года.

«За прошлый год был проведён большой объём работы и, несмотря на то, что в сравнении с прошлыми тремя годами сделано существенно больше, целый ряд объектов ФЦП, по которым не вложились в срок, можно было «спасти». В этом году Крыму в рамках ФЦП будет выделено более 60 млрд рублей, и наша задача одна — выполнить поставленные задачи на 100%», — написал глава Крыма на своей странице в Facebook.

По его словам, новая матрица управления — многоуровневая и направлена на своевременное выявление рисков и их оперативное устранение».

«Ежедневно на объект будут выезжать закреплённые специалисты, фиксировать информацию и заносить её в базу данных, которая будет доступна всем уровням контроля, включая меня. Кроме того, раз в неделю техническая группа специалистов будет выезжать на объекты и осуществлять детальный контроль», — подчёркивал глава РК.