Киев, 24 января, 2018, 12:27 — ИА Регнум. 23 января президент Украины Петр Порошенко провел встречу со специальным посланником президента США по Украине Куртом Волкером. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Отмечается, что стороны высказали «обеспокоенность в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией положений Минских договоренностей в сфере безопасности».

«Абсолютными приоритетами являются консолидация режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и вывод из Украины российских оккупационных войск. Отмечалось, что Москва должна наконец продемонстрировать политическую волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы», — говорится в заявлении.

При этом Порошенко и Волкер отметили освобождение украинских пленных в конце прошлого года и «важность завершения этого процесса».

«Было привлечено внимание к принятию Закона Украины о реинтеграции оккупированных территорий как элемента общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. Стороны отметили приоритетность мирного, политико-дипломатического пути урегулирования ситуации в Донбассе», — отмечается в материале.

«Консолидация режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и вывод из Украины российских оккупационных войск остается нашим абсолютным приоритетом», — написал Порошенко на своей странице в Фейсбук.

В свою очередь, директор Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук отметил, что вчера глава генштаба ВСУ Виктор Муженко отчитался перед Волкером.

«Первым делом перед Волкером отчитался глава генштаба Муженко. Судя по всему, рассказывал: перемирие соблюдаем; добробаты к ногтю прижмем по закону об оккупации; ротацию боевых частей, которые могли бы возмутиться отводом войск, уже начали», — написал Корнейчук на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, Украина не получит американские ПТРК Javelin, поскольку президенты США и России Владимир Путин и Дональд Трамп заключили «большую сделку».

Кроме того, политолог Тарас Березовец допускает, что из Давоса президент Порошенко может привезти все необходимое ВСУ вооружение.

«Американцы будут сверять часы с украинцами. Курт Волкер всегда координирует свою деятельность с украинским МИДом. Очевидно, часть формата общения президентов будет посвящена комиссии Волкер-Сурков. Безусловно, президенты обсудят подписанное Трампом в конце прошлого года решение Конгресса США о выделении Украине беспрецедентной военной помощи. Украинская сторона может приехать со всем необходимым перечнем вооружений, в которых сегодня, в первую очередь, нуждаются Вооруженные Силы Украины», — сказал Березовец в эфире телканала «112 Украина».

При этом глава профсоюза ВВД Украины Илья Кива считает, что американское оружие поможет восстановить территориальную целостность страны и изгнать российского агрессора.

«Нам необходимо летальное вооружение. Оно может быть предоставлено нашими партнерами для укрепления обороноспособности нашего государства. Коль мы громогласно заявили, что Россия — «агрессор», значит, мы готовы идти до победного конца — воевать до победы. Победа для каждого сознательного украинца, не «ваты», которая также присутствует в нашем обществе — это возвращение государственной границы, возвращение «оккупированной» территории», — сказал Кива.

Как сообщалось, 23 января на Украину прилетел спецпредставитель госдепартамента США по делам Украины Волкер. Примечательно, что Волкер прилетел в Киев на день раньше, чем планировалось. Первую встречу американский спецпредставитель провел с главой украинского генштаба Муженко. «Стороны обменялись взглядами по актуальным вопросам региональной безопасности и перспектив развития двусторонних отношений между Украиной и США в оборонной сфере», — информируют в ВСУ.