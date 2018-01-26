Москва, 26 января, 2018, 07:03 — ИА Регнум. В истории развития Москвы в юго-западном направлении нельзя обойти такой район, как знаменитые Воробьёвы горы, включенные в состав столицы еще в 1922 году. О том, как осваивался этот «гористый» участок, рассказывает автор ИА REGNUM Николай Чеканов.

Николай Чеканов Январь 2018

По генеральному плану строительства 1935 года должна была начаться застройка долины за склоном Воробьёвых гор. Но осуществить эти планы помешала Великая Отечественная война, и только в конце 40-х градостроительство было продолжено. К 1957 году на Юго-Западе Москвы ввели в строй 800 000 квадратных метров жилья. Вводились в строй научные, учебные, спортивные, зрелищные объекты, и уже к началу 60-х Юго-Запад стал мощным центром развития советской столицы.

Требовалось дополнительное оснащение транспортом, и большая необходимость чувствовалась в метрополитене. Станция «Ленинские горы» должна была решить множество задач — как совершенно утилитарных, так и эстетико-технических. Но проблемы после ее сооружения начались почти сразу же. Уже в 1983 году часть сооружений пришлось закрыть на реконструкцию из-за поспешности, с которой они когда-то возводились.

В каком состоянии находятся сооружения метрополитена теперь и какой может стать их дальнейшая судьба, читайте в статье: Витрина Москвы изнутри: Эскалаторная галерея на Воробьёвых горах

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