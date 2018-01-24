Иркутск, 24 января, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Встряхнуть проект «Ворота Байкала» (именно такое намерение высказывал ранее сибирский полпред Сергей Меняло) пока не получилось. Что сейчас, что осенью прошлого года, турзона, по сути, существует лишь на бумаге, несмотря на то, что создана десять лет назад.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

Судя по словам министра экономического развития Евгения Орачевского, которые цитировал в ходе встречи с полпредом baikal-info.ru, в октябре 2017 года все еще велась «работа с резидентами ОЭЗ по внесению изменений в бизнес-планы инвестиционных проектов с учетом уровня инфляции и роста цен», писались обновленные бизнес-планы. Но и спустя три месяца мало что изменилось.

«Я вошла в совет директоров АО «Особая экономическая зона «Ворота Байкала». Там тоже очень много проблем: резиденты для реализации программы в Байкальске заявились, но до сих пор ничего не сделано, несмотря на то, что программа осуществляется с 2012 года», — призналась на днях в интервью IrkutskMedia депутат, председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания Иркутской области Ольга Носенко.

Между тем в правительстве Иркутской области продолжают «раздувать щёки», информируя о появлении нового резидента. Как следует из официальной информации, к существующим шести компаниям сегодня, 24 января, добавилось ООО «Вектор Байкальск», намеревающееся построить в турзоне гостиничный комплекс стоимостью 167,5 млн рублей.

«В конце прошлого года управляющей компании ОЭЗ правительством Иркутской области доведено финансирование в объеме 124,4 млн рублей, которые направят на создание сетей водопровода и бытовой канализации, достаточных для обеспечения потребностей действующих резидентов», — отметил министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский.

По его словам, работы по проектированию объектов инфраструктуры завершены и получены положительные заключения государственной экспертизы в строительстве, осуществлена корректировка проекта планировки территории.

Ранее (тоже в январе 2018 года) о том, что турзоной интересуются китайские инвесторы, поспешил известить губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Еще бы. Байкал — одно из величайших озер планеты, самое глубокое (1637 метра), самое древнее (около 25 миллионов лет), с самой разнообразной флорой и фауной среди пресных водоемов. К тому же озеро обладает уникальным по объему и качеству запасом пресных вод (23,6 тысячи кубических километров — более 20% мировых запасов). Но по наблюдениям жителей Листвянки, китайцы предпочитают «участвовать в проекте» нелегально. А именно — выкупать землю на подставных лиц и под видом домов строить гостиницы, не заботясь особо о дорогостоящих вложениях в коммуникации, будь то водопровод или канализация: все стоки идут в Байкал. А китайские туристы уже приезжают погостить на туристические базы, построенные на Байкале их соотечественниками.

Напомним, в регионах Сибири создано пять особых экономических зон — технико-внедренческого типа «Томск» в Томской области, туристско-рекреационного типа в республиках Алтай и Бурятия, Алтайском крае, Иркутской области («Долина Алтая», «Байкальская гавань», «Бирюзовая Катунь» и «Ворота Байкала» соответственно).

ОЭЗ «Байкальские вопрота» была создана в 2007 году. Общая площадь территории — 756,97 гектара.