Обнинск, Калужская область, 24 января, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Житель Обнинска Калужской области стал жертвой мошенников. В дежурную часть ОМВД России по городу он сообщил, что с его банковской карты похищены деньги. Как сообщили 24 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской полиции, пропажу денег пенсионер обнаружил, когда решил воспользоваться картой. В ходе проверки сообщения полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась местная жительница 1991 года рождения

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По версии правоохранителей, потерпевший, уезжая на несколько месяцев из города, оставил на хранение банковскую карту, на которую перечислялась пенсия, знакомой своих родственников. При этом пенсионер сообщил женщине пин-код карты.

Мошенница воспользовалась доверчивостью пожилого человека и с февраля по декабрь 2017 года незаконно неоднократно снимала с карты денежные средства. В итоге заявителю был причинен ущерб на сумму 160 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 160 УК РФ — «Присвоение или растрата».Согласно действующему законодательству, за данное преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области участились случаи мошенничеств с использованием сети интернет, мобильного телефона и банкоматов. Так, по данным местной полиции, в правоохранительные органы только с начала 2018 года поступило уже свыше 50 заявлений от граждан, ставших жертвами подобного рода преступлений.

Крупной суммы лишилась жительница Малоярославецкого района. Почти на 63 тыс. рублей её «обобрал» неизвестный мужчина. Мошенник представился работником банка и под предлогом разблокировки банковской карты завладел деньгами. А в Калуге «обули» мужчину, желающего купить куртку через популярную соцсеть. Он отдал мошеннику 6,2 тыс. рублей, и в итоге остался без денег, и без товара.

Сотрудники полиции призывали жителей региона быть предельно внимательными при проведении финансовых операций с использованием банковской карты.