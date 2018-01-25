Симферополь, 26 января, 2018, 02:12 — ИА Регнум. История самостоятельной политической жизни Крыма в новейшее время не может быть представлена без важной даты 20 января 1991 года, когда состоялся референдум, благодаря которому во многом стало возможно присоединение к России 16 марта 2014 года. Об этом событии рассказывает автор ИА REGNUM Александр Дремлюгин.

(сс) voffka 1966 Крым, Коктебель

Горбачевская перестройка, запустившая разрушительные процессы в советском обществе, заставила здравомыслящих граждан задуматься о противодействии поднимавшим голову разрушительным националистическим движениям. Уже в 1989 году стало ясно, что Украина намерена выстраивать из себя анти-Россию. Решение Верховного Совета УССР о принятии только одного государственного языка, украинского, доказало это со всей очевидностью.

Крыму такого рода освобождение от России было совершенно чуждо. Руководству Крыма на тот момент виделось в качестве идеала нахождение в составе СССР на правах союзной республики. Но для этого сначала требовалось восстановить автономию. Киевское руководство сопротивлялось усилиям крымчан, пытаясь подкупить депутатов, но 20 января 1991 года состоялся референдум, на котором был задан вопрос: «Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической республики как субъекта союза ССР и участника Союзного договора?». В референдуме приняли участие 81,3% жителей Крыма, и положительно ответили на этот вопрос 93,26%.

Но разрушение Союза, ставшее совершенно неожиданным для советских граждан, не позволило осуществиться стремлениям крымчан к свободе. Тем не менее без референдума 1991 года присоединение к РФ в 2014-м могло и не состояться.

О том, как разворачивались события, читайте в статье: Первый акт «Крымской весны»…

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