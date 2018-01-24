Калуга, 24 января, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Порядка 40 тысяч нарушений были выявлены в Калужской области в 2017 году. Такие данные 23 января на заседании итоговой коллегии правоохранительного ведомства озвучил прокурор Калужской области Александр Гулягин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На заседании коллегии

По словам Гулягина, в прошлом году прокурорами принесено 3 тысячи протестов, внесено 8,5 тысячи представлений, по которым свыше 6,5 тысячи должностных лиц привлечено к дисциплинарной и 2,2 тыс. — к административной ответственности.

В защиту интересов работников в суд направлено более трех тысяч заявлений о взыскании заработной платы, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 498 лиц. За отчётный период устранено более 600 нарушений в сфере исполнения пенсионного законодательства, соблюдения прав инвалидов и престарелых. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено 106 виновных лиц.

Также пресечены нарушения в сфере организованных перевозок детей, их образования и занятости, предоставления медицинской помощи и мер социальной поддержки, защиты детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию.

Прокурорами региона проверено более 40 объектов строительства, выявлено свыше 100 нарушений закона, связанных с включением застройщиками в договоры незаконных условий, нарушением сроков передачи объектов и несоблюдением проектной документации.

В Год экологии выявлено почти три тысячи нарушений, что на четверть больше, чем в 2016 году. В частности, пресечены нарушения режима использования особо охраняемых природных территорий, факты незаконной добычи полезных ископаемых, рубок леса.

В сфере экономики совершено свыше 9 тысяч нарушений, внесено 2,4 тыс. представлений, почти 1,9 тыс. виновных лиц привлечено к ответственности, возбуждено 73 уголовных дела. Проверками были охвачены сферы бюджетного, налогового, земельного законодательства, оборонно-промышленного комплекса, защиты прав предпринимателей.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов положительно оценил результаты работы прокуратуры в социально-экономической сфере. После прокурорского вмешательства задолженность по выплате заработной платы сократилась на 92 млн рублей. Вместе с тем, губернатор подчеркнул, что в данном направлении предстоит сделать ещё очень много.

В числе особо актуальных направлений совместной работы глава Калужской области также назвал пресечение случаев нецелевого использования денежных средств, получаемых управляющими компаниями от населения, возвращение в оборот земель сельхознахначения, борьбу с коррупцией.