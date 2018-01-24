Киев, 24 января, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Кредиты от Международного валютного фонда (МВФ) по-прежнему необходимы для сохранения стабильности в украинской экономике, сообщает 23 января пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Согласно сообщению, финансовая стабильность на Украине может сохраняться только лишь благодаря очередным траншам от МВФ, и любая задержка может быть критической. Особенно остро вопрос кредитования стал в преддверии крупных выплат: Украине в 2018—2019 годах необходимо выплатить более $10 млрд.

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«Риск дальнейшей задержки с реализацией программы с МВФ на сегодня остается ключевым для Украины», — отметили в НБУ.

Отмечается, что для Украины сохраняется «благоприятная мировая конънктура».

Напомним, в течение ближайших пяти лет Украина должна выплатить $64 млрд по задолженности, в среднем по $12 млрд в год. Часть долгов Украина оплачивает, выпуская еврооблигации, но большая часть задолженности погашается за счет новых кредитов от международных кредиторов.

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Однако в последнее время и МВФ, и ЕС заговорили о том, что могут приостановить поддержку из-за низких темпов проведения реформ на Украине, в частности в области борьбы с коррупцией.