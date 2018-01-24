Оренбург, 24 января, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Член комитета по культуре, образованию и спорту Заксобрания Оренбургской области Андрей Рейзлер («Единая Россия»), комментируя в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM резонансное решение МОК о недопуске большого числа топ-спортсменов на зимнюю олимпиаду в Пхёнчхан, отметил, что нужно бороться за своих спортсменов. Общество может оказать моральную поддержку. Его коллега по парламенту Владимир Фролов («Справедливая Россия») подчеркнул, что страна должна объявить бойкот. В свою очередь, заслуженный тренер РФ Саид Кирамов, назвал этот потенциальный шаг глупостью.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Олимпийское движение

«Безусловно, я негативно отношусь к тому, что российских спортсменов не пускают на олимпиаду, причём уже безосновательно, например, Антона Шупулина, Виктора Ана, то есть у них не было положительных допинг-проб. Люди, которые являются лучшими спортсменами в своих видах спорта, их сейчас не пускают на олимпиаду. Конечно же, я только отрицательно к этому отношусь.

Надо судиться, бороться, идти до конца… тут мне кажется, опять недорабатывают наши чиновники. Задача спортсменов — хорошо выступать. Они это делают. Почему чиновники сегодня так слабо отрабатывают, я не могу сказать…», — сказал Андрей Рейзлер и добавил, что общество может и должно оказать моральную поддержку спортсменам: через соцсети, флешмобы, акции, митинги.

В противовес Рейзлеру его коллега по депутатскому корпусу Владимир Фролов подчеркнул, что России изначально не следовало участвовать в олимпиаде. Выходом из уже сложившейся ситуации он видит бойкот олимпиады. Как и Андрей Рейзлер, Владимир Фролов считает, что до вопиющего положения довели чиновники российского олимпийского комитета и экс-министр спорта России Виталий Мутко.

«При таких унижении России и спортсменов участие в этой олимпиаде считаю не просто нецелесообразным, но и унизительным для российских спортсменов. Единственный выход в данном случае — бойкот», — сказал депутат.

В свою очередь заслуженный тренер России Саид Кирамов считает бойкот глупостью:

«Решению МОК можно в конце концов не подчиниться. Надо прекращать эту историю. Нам указали на необходимость независимой государственной системы допинга, даже президент РФ косвенно сказал, что у МОК были на то причины, не просто так к нам прицепились. Я считаю, что бойкот — это не лучший вариант. Объявляя войну другим, надо рассчитывать свои силы. На сегодняшний день мы проигрываем, и войну объявлять, бойкотировать нет смысла.

История с недопуском должна закончиться. Должны остаться только чистые спортсмены. Бойкот, повторюсь, — это глупость. Ни на Антоне Шипулине, ни на Викторе Ане свет клином не сошёлся, у нас есть ещё 300 спортсменов, которые могут поехать на Зимние игры»

Напомним, Международный олимпийский комитет отказал в выдаче приглашений на зимние Игры в Пхёнчхане множеству российских спортсменов, которые могли бы побороться за медали. Приглашения не получили такие спортсмены, как Антон Шипулин, Виктор Ан, Сергей Устюгов, Ксения Столбова, Денис Юсков, Павел Кулижников.

Председатель Независимого органа по тестированию Валери Фурнейрон пояснила решение МОРК тем, что комитет старается, чттбы на Игры попали только «чистые» спортсмены. Одновременно она указала на то, что невключение в список приглашённых на Игры необязательно означает уличение спортсмена в употреблении допинга.

Решение МОК вызвало большой резонанс. Ряд экспертов считает, что фактически речь идёт о тотальном произволе и дискриминации российских спортсменов, которые не употребляли допинг.