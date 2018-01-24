Кемерово, 24 января, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Более 100 жителей Кемеровской области пострадали в результате аномальных морозов, сообщает 24 января региональный департамент охраны здоровья населения.

Клевер Ю. Ю. Зимний пейзаж. 1881

«Общее количество пострадавших от переохлаждений и обморожений в Кемеровской области с 20 по 23 января — 118 человек, из них госпитализировано 55 человек», — говорится в сообщении.

Кроме того, за последние три дня спасатели более 30 раз оказали помощь водителям, совершившим вынужденную остановку на трассе из-за неисправности автомобиля в морозную погоду.

По данным Гидрометцентра, с 24 по 28 января в регионе сохранится аномально-холодная погода с температурами воздуха — 35 °C, местами столбик термометров опустится до — 40 °C и ниже.

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В связи с холодами оперативные, коммунальные и дорожные службы находятся в режиме повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям по возможности отказаться от дальних поездок на личном автотранспорте.

Врачи предупреждают граждан о необходимости одеваться по погоде: во время сильных морозов одеваться в несколько слоев одежды, носить варежки и шапку, не надевать металлические украшения. За полчаса до выхода на улицу нанести на лицо и руки защитный зимний крем (главное — не увлажняющий), ну курить и не пить алкоголь на морозе.

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