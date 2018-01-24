Ярославль, 24 января, 2018, 10:44 — ИА Регнум. В Ярославле на Масленицу хотят установить гигантский самовар и поить из него чаем. Об этом мэр города Владимир Слепцов заявил в интервью телеканалу «Царьград».

Ru.m.wikipedia.org Памятник самовару в Азербайджане

"У нас вообще что ни праздник, то какой-то рекорд. В прошлом году испекли самое большое количество блинов, причем пекли все жители Ярославля: общий вес — три тонны. В этом году мы хотим сделать самый большой самовар и устроить чаепитие», — сказал мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Стоит отметить, что дальнейшая судьба «блинного пирога» вызвала скандал: его хотели сначала скормить собакам, а потом возмутились защитники животных, которые сказали, что собакам блины есть вредно.

На этот раз городские власти, похоже, решили поставить вполне безобидный рекорд. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города, с инициативой обратился предприниматель, который и будет поить горожан и туристов чаем из «самого большого самовара».

Масленичные гуляния продлятся в Ярославле с 11 по 17 февраля.