Иркутск, 24 января, 2018, 10:57 — ИА Регнум. Семьям двух сотрудников районных тепловых сетей, получивших смертельные травмы в связи с аварией на Ново-Иркутской ТЭЦ выплатят компенсации по 1 млн рублей. Об этом уведомило сегодня, 24 января, региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

Группа ВК «Подслушано. Иркутск» Авария на Ново-Иркутской ТЭЦ

Помимо этого компенсации в таком случае предусмотрены и для детей.

«Если у погибших на иждивении находились несовершеннолетние дети, каждому ребенку до наступления 18 лет ежемесячно будут выплачивать компенсацию, размер которой зависит от среднемесячного заработка погибшего работника», — пояснили в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла днем 22 января на ответвлении распределительной теплотрассы вблизи Ново-Иркутской ТЭЦ. В тот момент, когда трое рабочих производили сварочные работы, труба неожиданно лопнула и обварила их кипятком. Врачи ожогового центра городской клинической больницы №3 сделали всё, что смогли, но двое мужчин скончались накануне в реанимации.

Третий пострадавший — 34-летний мастер — находится сейчас в ожоговом центре. Ему Иркутское отделение ФСС полностью оплатит стационарную, амбулаторную, специализированную, в том числе — высокотехнологичную медицинскую помощь.

Известно также, что пациенту уже приставили реабилитационного менеджера, который будет сопровождать его на всех этапах комплексной реабилитации, оказывать юридическую и психологическую помощь. Что касается выплат по временной нетрудоспособности, то главными условиями их получения является официальное трудоустройство и белая зарплата. Соблюдены они или нет в данном случае — не сообщается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, следственный отдел по Свердловскому району Иркутска СУ СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело по данному факту. Основанием указаны признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).