Москва, 24 января, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Жители России доверять новому платежному средству — криптовалюте — не спешат. 75% высказали своё нежелание получать зарплату в криптовалюте. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru

venturebeat.com Bitcoin

8% опрошенных готовы получать биткоинах только часть зарплаты.

Только 2% граждан настроены позитивно и согласны всю свою зарплату перевести в биткоины или какую-либо другую криптовалюту.

При этом 5% респондентов признались в том, что не знают о чём идет речь, 10% не смогли определиться в этом вопросе.

О том, что ничего не знают о криптовалюте, чаще говорят женщины, чем мужчины (7% и 3% соответственно).

Наиболее лояльны к криптовалютам молодые люди в возрасте до 24 лет. Они чаще других готовы получать всю зарплату либо ее часть в биткоинах (18%).

За его курсом на сегодняшний день следят 12% российских граждан. 75% не интересуются динамикой стоимости криптовалюты. 13% затруднились с ответом.

Опрос проведен 18—20 января 2018 года в 306 населенных пунктах во всех федеральных округа России. Исследуемая совокупность население старше 18 лет. Опрошены 1600 респондентов.

Читайте также: Криптовалюта уже никуда не денется — эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января 2018 года президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями российских СМИ заявил о том, что криптовалюта ничем не обеспечена, но все же может в отдельных случаях использоваться как средство расчета.

«За криптовалютой ничего нет. Она не может быть средством накопления, за ней нет материальных ценностей. Колебания очень резкие. Сегодня вложился, а завтра всё потерял», — отметил он.

Читайте также: Биткоином предметно интересуются лишь 13% жителей России

Читайте развитие сюжета: Нобелевский лауреат предрек биткоину «тотальный коллапс»