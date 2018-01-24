Москва, 24 января, 2018, 10:11 — ИА Регнум. В Госдуме переименовали Международный олимпийский комитет (МОК) в Международный оккупационный комитет.

getbg.net Олимпийские кольца

Международный олимпийский комитет сообщил об отказе в выдаче приглашений на Олимпиаду-2018 для ведущих российских спортсменов, в том числе биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова.

«МОК — международный оккупационный комитет, подчинивший олимпийское движение узкополитическим целям американских глобалистов», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлев («Родина») в соцсети.

Но они доиграются, уверен парламентарий. Депутат уверен, что «скоро флаг России станет самым популярным символом свободы в мире».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, МОК запрещает проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде, таким образом, в Пхенчхане флаг России будет также под запретом, поскольку российские атлеты на Играх-2018 имеют статус «спортсмены-олимпийцы из России» и выступают под олимпийским флагом.