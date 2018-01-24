Чебоксары, 24 января, 2018, 10:04 — ИА Регнум. В Чувашии на президентских выборах 18 марта ожидается высокая явка избирателей. И стоит задача провести выборы «открыто, прозрачно», не допуская нарушений. Об этом заявил на координационном совещании главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Геннадий Федоров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

На совещании были обсуждены вопросы обеспечения безопасности, законности и правопорядка на избирательных участках в ходе голосования на выборах президента России. На него были приглашены руководители органов исполнительной власти и местного самоуправления, представители прокуратуры и Центральной избирательной комиссии.

Геннадий Федоров отметил, что задача всех заинтересованных органов власти провести выборы «открыто, прозрачно, не допуская нарушений выборного законодательства и обеспечив безопасность на избирательных участках в ходе голосования». Он подчеркнул, что вопросы необходимо решать «комплексно в тесном взаимодействии правоохранительных органов, пожарной охраны, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления республики».

Говоря об угрозах и рисках предстоящего дня голосования, главный федеральный инспектор по Чувашии отдельно остановился на возможных случаях телефонного терроризма, цель которого — вынудить избирательные комиссии эвакуировать граждан с участков и тем самым сорвать проведение выборов.

«Мы ожидаем высокой явки избирателей. Поэтому во взаимодействии с органами местного самоуправления и органами исполнительной власти правоохранительным органам необходимо будет заранее, как говорится, на дальних подступах, обеспечить антитеррористическую защиту помещений участковых избирательных комиссий, чтобы в день голосования ничто не могло помешать волеизъявлению граждан», — отметил главный федеральный инспектор по республике.

По данным ведомства, на территории Чувашии образовано 28 территориальных и 1162 участковых избирательных комиссий. Продолжается работа по обеспечению участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием для составления протокола в электронном виде (технология QR-кода). Планируется использование данной технологии на всех избирательных участках. В аппарате федерального инспектора отмечают, что в республику поступили 132 комплекса обработки избирательных бюллетеней КОИБ-2017, которые будут использованы на 125 избирательных участках в г. Чебоксары (семь находятся в резерве).

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. 17 января стартовала предвыборная кампания.