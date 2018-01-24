Челябинск, 24 января, 2018, 10:01 — ИА Регнум. В Челябинской области растёт количество заболевших острыми респираторными заболеваниями. Так, за неделю (с 15 по 21 января) в регионе было зарегистрировано свыше 21,4 тыс. случая ОРВИ. Это на 9% больше, чем неделей ранее. При этом, как отметили ИА REGNUM в региональном Роспотребнадзоре, уровень заболеваемости в целом по региону пока остаётся ниже порогового на 11%.

Progorodnn.ru Карантин

Читайте также: Челябинская область охвачена эпидемией ОРВИ

Между тем эпидемические пороги превышены в шести муниципальных образованиях, а в 32 отмечен рост заболеваемости.

В Челябинске ОРВИ подхватили более 9,5 тыс. человек. Это выше уровня предыдущей недели на 3,8%, но ниже уровня эпидпорога на 2%.

Ранее по теме: В Челябинской области вновь растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ

В ведомстве отметили, что случаев гриппа в регионе не зарегистрировано.

Добавим, что рост заболеваемости ОРВИ уже привёл к отмене занятий в некоторых образовательных учреждениях. Так, учебный процесс полностью приостановлен в одной школе. Кроме того, на карантин ушли три класса ещё двух школ.

Читайте также: На Южном Урале новая волна ОРВИ

Как сообщало ИА REGNUM, существенный рост числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом был зафиксирован в Челябинской области в январе 2017 года. В больницы региона обратились свыше 37 тыс. человек. За неделю прирост числа заболевших составил 97%. Больше всего всплеск заболеваемости коснулся школьников 7−14 лет. В этой возрастной группе показатель вырос на 120%.