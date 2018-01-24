Рыбинск, Ярославская область, 24 января, 2018, 09:59 — ИА Регнум. В Ярославской области в январские морозы из-за паводка и подтопления пешеходной зоны нижней набережной Волги в старом центре Рыбинска пришлось отключить уличное освещение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города Рыбинск.

Администрация города Рыбинска Набережная в Рыбинске

Такой подъем уровня воды, нехарактерный для зимних месяцев, связан с переходом работы Рыбинской ГЭС в середине января на полную мощность. Из-за периодического подтопления и морозов нижняя набережная от улицы Средней Казанской до улицы Бородулина сейчас покрыта льдом. Местные жители даже подумывали устроить там каток.

В зону подтопления попали и фонари на набережной. Чтобы избежать возможных ЧП, власти города приняли решение пока уличные фонари отключить — до наступления весны, когда можно будет проверить их состояние.

«Контактная сеть, которая обеспечивает работу светильников, оказалась в зоне затопления и была отключена сразу. Возобновлять её работу сейчас опасно. Есть вероятность, что имеются повреждения контактов и изоляции электропроводки», — рассказал Алексей Рябченков, заместитель главы города по городскому хозяйству.

К осмотру фонарей и устранению возможных неисправностей можно будет приступить после таяния льда и весеннего паводка, то есть в марте или апреле. Ремонтные работы будет проводить предприятие «Горэлектросеть».