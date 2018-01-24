Берлин, 24 января, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Компания ArianeGroup провела в Германии первое успешное испытание ракетного двигателя Ariane 6 Vulcain 2.1, об этом сообщается на сайте компании.

Arianespace.com Ariane 6

Первые огневые испытания двигателя проводились на стенде Центра авиации и космонавтики Германии. Тест длился 10 минут 50 секунд.

Двигатель Vulcain 2.1 предназначен для первой ступени европейской ракеты Ariane 6, которая разрабатывается в настоящее время. Он представляет собой оптимизированную версию Vulcain 2 от ракеты Ariane 5.

Предполагается, что первый запуск Ariane 6 состоится в 2020 году. К 2023 году она должна полностью заменить ракету Ariane 5.

Контракт на разработку Ariane 6 подписан в 2015 году. Стоимость работ по её созданию оценивается в €3,6 млрд. Основными участниками проекта являются Франция и Германия, доли которых составляют 52% и 22% соответственно.

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