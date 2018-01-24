Москва, 24 января, 2018, 09:43 — ИА Регнум. В Госдуме возмущены решением МОК запретить болельщикам проносить флаг России на трибуны.

Kremlin.ru Российский флаг на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) запрещает проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде, таким образом, в Пхенчхане флаг России будет также под запретом, поскольку российские атлеты на Играх-2018 имеют статус «спортсмены-олимпийцы из России» и выступают под олимпийским флагом.

«А вот теперь МОК взялся и за болельщиков. Видимо, они все тоже указаны в списке Родченкова. Но мы и это стерпим, утремся и потащимся на ОИ, поджав хвост…» — написал вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, парламентарий призывал к бойкоту Олимпиады из-за недопуска спортсменов к соревнованиям.