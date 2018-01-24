Ханты-Мансийск, 24 января, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Две жительницы города Урая Ханты-Мансийского автономного округа надолго окажутся в местах лишения свободы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 24 января, их обвинили в преступлениях сразу по четырём статьям УК РФ.

AJEL Правосудие

Читайте также: Двух наркосбытчиков в Югре отправили в тюрьму на 18 лет

Все предъявленные обвинения нашли своё подтверждение в суде. Урайский городской суд признал женщин виновными в незаконном сбыте наркотиков в значительном и крупном размерах, незаконном хранении наркотических веществ в крупном размере и склонении к потреблению наркотиков.

Ранее по теме: Наркосбытчик с Украины получил срок в Югре

Горожанки, решив «подзаработать» на перепродаже наркотиков, приобретали наркотические средства, которые потом сбывали местным наркоманам. Запрещённые вещества наркосбытчицы хранили дома. Кроме того, они пытались «приобщить» к наркотикам и своего знакомого.

Обоим женщинам суд вынес суровый приговор. Одна из наркосбытчиц проведёт в тюрьме 17 лет, другая лишилась свободы на 12,5 лет.

Читайте также: Житель Югры осуждён за 20 кг наркотиков

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 января, к длительным срокам заключения за сбыт наркотиков были приговорены двое жителей Ханты-Мансийска. Незаконным распространением наркотических средств посредством сети интернет они занимались в Нефтеюганске. Приговором суда наркосбытчикам назначено наказание в виде 8 и 10 лет лишения свободы.