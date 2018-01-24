Брянская область, 24 января, 2018, 09:40 — ИА Регнум. В Брянской области жертвами пожара в жилом доме стали четыре человека, в том числе двое детей, сообщает региональный главк СКР.

dozemode Пожар

Трагедия произошла ночью 24 января в деревне Пигарево (Комаричский район). Там загорелся жилой дом.

Погибли четыре человека, среди погибших — двое детей двух и десяти лет. Уточняется, что пожарные прибыли на место через 17 минут после поступления сообщения о возгорании.

Окончательно справиться с огнем им удалось к 02:07 мск. Причина пожара устанавливается.