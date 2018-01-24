Киев, 24 января, 2018, 09:37 — ИА Регнум. В Закарпатскую область Украины направят до 10 тыс. доз противокоревой вакцины в связи с дефицитом, заявил 23 января глава центра общественного здоровья минздрава Украины Владимир Курпита, сообщает «Укринформ».

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По его словам, министерство здравоохранения Украины приняло решение передать в Закарпатскую область из других областей до 10 тыс. доз вакцин от кори в ближайшее время. При этом в минздраве подчеркнули, что передача вакцин — дело добровольное.

«Искренне благодарны тем областям, которые делятся своими остатками с соседями», — отметил Курпита.

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Он добавил, что причина дефицита вакцин в Закарпатской области будет расследоваться. Представитель ведомства также заявил, что отсутствие вакцин может быть связано с повышенным спросом на них в декабре-январе из-за вспышки кори.

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Напомним, ранее глава Закарпатской области Геннадий Москаль заявил, что область получила только 26 тыс. доз вакцин от кори вместо 88 тыс. положенных в 2017 году. Таким образом, область недополучила 62 тыс. доз вакцин.