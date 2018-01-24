Токио, 24 января, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует посетить зимние Олимпийские игры-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает телекомпания NHK со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

«Сейчас проводятся последние приготовления для присутствия премьер-министра Японии Синдзо Абэ на церемонии открытия зимних ОИ в Пхёнчхане с целью способствать улучшению связей с Южной Кореей», — передает вещатель.

Телекомпания напоминает, что желание видеть премьер-министра Абэ на церемонии открытия Игр 9 февраля неоднократно высказывал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Олимпийские игры будут проходить в южнокорейском городе Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

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