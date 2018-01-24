Владимир, 24 января, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Линии электропередач с Боголюбовского луга, который находится около объекта ЮНЕСКО «Церковь Покрова на Нерли», окончательно перенесут в первом полугодии 2018 года. Об этом по итогам встречи губернатора Светланы Орловой и генерального директора компании «Российские сети» Павла Ливинского сообщила пресс-служба администрации Владимирской области. Встреча состоялась 23 января.

(сс) blickpixel ЛЭП

«В настоящее время завершаются работы по выносу высоковольтных линий электропередачи за пределы особо охраняемой территории объекта культурного наследия федерального значения. Проект планируется завершить в первом квартале этого года», — говорится в сообщении пресс-службы.

На реализацию проекта направлено более 260 млн рублей.

Кроме того, компания выделила дополнительные деньги на подсветку церкви. Работы завершились в декабре 2017 года, и сейчас памятник ЮНЕСКО можно увидеть и ночью.

ИА REGNUM напоминает, что подготовительные работы по переносу ЛЭП начались в ноябре 2017 года. В компании заявляли, что сами работы пройдут зимой — это позволит уменьшить вред для земель заповедного луга.

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Между тем пока в одной части региона ведутся работы по восстановлению исторического облика памятника, в другой части — появляются попытки этот облик уничтожить.

Так, в 2017 году в регионе разразился скандал вокруг установки руководством Владимиро-Суздальского музея-заповедника туалета около церкви Бориса и Глеба в Кидекше. Храм также внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. При этом установку туалета со специалистами не согласовали, а туристам некоторое время приходилось фотографироваться не на фоне церкви, а на фоне современной, но все-таки туалетной кабинки. В итоге председатель Союза архитекторов России по Владимирской области Валентина Землянская заявила, туалет не соответствует архитектурному облику объекта, рядом с которым находится. Через какое-то время кабинку убрали.

Справка ИА REGNUM. Церковь Покрова на Нерли была построена в 1165 году по велению Андрея Боголюбского. Храм является памятником архитектуры федерального значения. С 1992 года входит в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Белокаменные памятники Владимира и Суздаля». Окружающий ее Боголюбовский луг имеет статус особо охраняемой природной территории (историко-ландшафтного комплекса) регионального значения.