Москва, 24 января, 2018, 09:28 — ИА Регнум. При сокращении числа приглашенных на Олимпиаду-2018 атлетов с 500 до 389 в Международном олимпийском комитете (МОК) исходили из того, что не должно быть «ни малейшего сомнения или подозрения» в том, что приглашенные спортсмены замешаны в употреблении допинга, сообщила председатель независимого органа МОК Валери Фурнейрон.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Олимпийское движение

«Невключение в список приглашенных на Игры не обязательно означает, что спортсмен был уличен в употреблении допинга», — цитирует Спорт Экспресс Фурнейрон.

Напомним, волна возмущения с российской стороны возникла после публикации ряда сообщений о недопуске к зимним Олимпийским играм — 2018 в Пхёнчхане даже «чистых» атлетов — лыжника Сергея Устюгова, биатлониста Антона Шипулина и шорт-трекиста Виктор Ана.

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О том, что они исключены из списка приглашенных на Олимпиаду ранее сообщал вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Выяснилось, что сокращение списка коснулось десятков других атлетов из России. Такие новости ранее прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвав их «удручающими». По его словам, единственная надежда на прояснение ситуации связана с тем, что у России сохранился ограниченный уровень контактов с МОК.

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Между тем, все последовавшие за решением МОК комментарии так и не дали внятных объяснений, почему атлеты из России не смогут участвовать в Играх.