Москва, 24 января, 2018, 08:54 — ИА Регнум. Российская валюта выбрала стабильность. 23 января диапазон торгов стал еще уже, составив менее 30 пунктов в паре с долларом, который по итогам сессии снизился на символические 0,15%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Пара евро/рубль немного укрепилась за счет новой волны роста единой валюты на международном рынке.

По его мнению, на стороне рубля продолжает играть слабость доллара, которая, судя по динамике котировок пары евро/рубль, играет не последнее значение. Дополнительным фактором поддержки служит налоговый период.

«Локально небольшое укрепление российской валюты подпитало возобновление подъема нефти Brent, которая снова устремилась к отметке $70.

Пока на рынке энергоносителей сохраняется стабильно-позитивный настрой, и коррекция не углубляется, российская валюта будет удерживать позиции в ближайшие дни», — пояснил Ковалев.

Однако по мере начала спекуляций на тему санкций, решение по которым США должны принять к концу января, часть спекулянтов может выйти из длинных позиций, тем более что рубль находится на привлекательных для этого уровнях.

Впрочем, и панических распродаж на этих разговорах тоже ожидать не стоит. По крайней мере, до сих пор угроза новых санкций не отпугнула нерезидентов от российских активов.

«В краткосрочной перспективе рубль, вероятно, продолжит топтаться в диапазоне. Однако если вчерашние покупки на рынке нефти получат продолжение сегодня, а доллар будет оставаться подавленным, пара будет тяготеть к отметке 59 рублей», — считает эксперт.

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