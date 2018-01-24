Каракас, 24 января, 2018, 08:53 — ИА Регнум. Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро объявил о готовности идти на очередной срок. Об этом сообщает Венесуэльское агентство новостей.

Hossein Zohrevand Николас Мадуро

В своем заявлении Мадуро подчеркнул, что является скромным работником, который служит народу. Он пояснил, что готов идти на президентские выборы, если его видят кандидатом Единая социалистическая партия Венесуэлы, силы «Великого патриотического полюса», рабочие, женщины и молодое поколение.

23 января Конституционная ассамблея Венесуэлы одобрила проведение досрочных выборов главы государства. Голосование должно состояться не позднее 30 апреля. Ранее предполагалось, что выборы состояться в конце 2018 года.

Мадуро поддержал решение ассамблеи, заявив, что оно пойдет на пользу демократическому процессу в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря 2017 года в 355 муниципалитетах Венесуэлы состоялись выборы. В 300 муниципалитетах победили представители правящей Единой социалистической партии.

Ранее Мадуро заявлял о том, что не допустит представителей оппозиции к выборам из-за призывов бойкотировать их. Госдепартамент США осудил венесуэльского лидера за это намерение. В Вашингтоне подчеркнули, что граждане Венесуэлы вправе выражать свои взгляды и выбирать местные власти путем открытого, «свободного и справедливого демократического процесса».

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