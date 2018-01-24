Москва, 24 января, 2018, 08:53 — ИА Регнум. В России могут создать многоразовую одноступенчатую ракету-носитель «Корона». Об этом заявил генеральный конструктор Государственного ракетного центра (ГРЦ) им. В. П. Макеева Сергей Молчанов, сообщают «Известия».

LightLinAl Одноступенчатая многоразовая РН КОРОНА на взлетно-посадочной площадке космодрома

"Предлагается, отказавшись от постепенного перехода к многоразовым средствам выведения, провести разработку одноступенчатого, полностью многоразового носителя, без промежуточных этапов», — сказал Молчанов.

Он также добавил, что ракета предназначена для выведения на низкие околоземные орбиты высотой от 200 до 500 км с наклонением до 110 градусов.

Планируется, что ракета, основным конструкционным материалом которой выбран углепластик, будет рассчитана на 100 полётов с заменой наиболее энергонапряжённых элементов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый заместитель гендиректора РКК «Энергия» Евгений Микрин заявил, что в России могут создать новую орбитальную станцию в случае прекращения работы МКС.

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