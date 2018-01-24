Москва, 24 января, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Сегодня, 24 января, в Москве будет достаточно холодно. По данным Гидрометцентра, столбики термометров не поднимутся выше минус 7 — минус 9 градусов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

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Днём ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 2−7 м/с.

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25 января будет теплее. Температура воздуха днём составит до минус 7 градусов. Однако ночь по-прежнему будет морозной — минус 10−12 градусов. В ближайшие два дня в Москве метеорологи прогнозируют снег.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в Москве была зафиксирована самая низкая температура воздуха с начала зимы. В среднем температура воздуха в составила минус 11,2 градуса. Этот день стал самым холодных с начала календарной зимы 2017−2018 годов. Прежний минимум температуры — минус 10,7 градусов был установлен 20 января.

Морозная погода, по прогнозам синоптиков, сохранится в столице до начала следующей недели.