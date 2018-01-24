Киев, 24 января, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Украина «не очень качественно» выполняет требования НАТО, чтобы получить членство в альянсе, заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, сообщает 24 января УНИАН.

The Presidential Administration of Ukraine Заседание Комиссии Украина-НАТО под председательством Петра Порошенко

По ее словам, Североатлантический альянс начинает рассматривать вопросы о вступлении новых членов, таких как Украина или страны Балканского полуострова. Однако присоединение к НАТО возможно только в том случае, если страна будет успешно проводить реформирование своих вооруженных сил.

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Зеркаль отметила, что Украина сейчас не показывает больших успехов в проведении подобных реформ. Она напомнила слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что реформирование Украины в направлении вступления в НАТО проводится «традиционно не очень качественно».

«До 2020 года на самом деле осталось очень мало времени», — посетовала Зеркаль.

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Напомним, Украина ранее прияла законопроект, согласно которому вступление страны в НАТО стало одним из национальных приоритетов. По словам украинских властей, к 2020 году закончится должны пройти все реформы в министерстве обороны страны.