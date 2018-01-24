Вашингтон, 24 января, 2018, 08:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил о причастности корпорации Samsung (Южная Корея) к пропаже более 50 тыс. сообщений сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) с критикой главы Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Речь идет о переписке сотрудников Лизы Пейдж и Петера Стржока. По словам Трампа, пропали «50 тыс. важных текстовых сообщений».

«Виноват Samsung!», — написал Трамп.

Ранее СМИ сообщили о пропаже переписки, которая могла бы говорить о предвзятом отношении спецслужб к Трампу. В частности, агентов ведомства Стржока и Пейдж, расследовавших якобы «российское вмешательство» в президентские выборы в 2016 году.

Стржок, неоднократно выражавший свое презрение к «идиоту» Трампу, заявил в беседе с сотрудницей ФБР и своей «любовницей» Лизой Пейдж, что необходима «страховка», чтобы не дать Трампу попасть в Белый дом. Их обоих после вскрытия переписки отправили в отставку.

В палате представителей США республиканцы заявили, что в Министерстве юстиции США и ФБР могло существовать «секретное сообщество», действовавшее в 2016 году против кандидата Дональда Трампа.