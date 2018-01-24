Токио, 24 января, 2018, 08:27 — ИА Регнум. Товарооборот между Россией и Японией в 2017 году увеличился как по экспорту, так и по импорту, сообщается в отчете министерства финансов Японии.

Япония

«Экспорт в Россию составил 673,7 млрд иен ($6,1 млрд), рост составил 21,5%. Импорт из России составил 1553,8 млрд иен ($14,1 млрд долларов), рост составил 26,6%», — цитирует данные отчета агентство Прайм.

При этом основной объем импорта из России (69,4%) приходится на сырье — нефть, нефтепродукты, сжиженный природный газ и другое топливо. Рост поставок углеводородов составил в 2017 году 26%.

В отчете отмечается, что несмотря на незначительный объем поставляемого в Японию российского зерна ($56 млн), рост в этой сфере составил 42,4%.

На экспорт в Россию Япония отправляет автомобили — на авто и мототранспорт приходится 56,2% объема поставок ($3,4 млрд). В 2017 году в денежном выражении рост в этой сфере составил 17,1%. Другой важной статьей экспорта являются приборы и оборудование — на них пришлось 18,1% от общего объема поставок. За год показатель вырос на 36%.

Суммарный объем экспорта Японии во страны мира в 2017 году составил 78,3 трлн иен ($711,7 млрд), а импорт в Японию — 75,3 млрд иен ($684,6 млрд).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Японии утвержден бюджет на 2018 год, содержащий рекордные расходы на оборону.

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