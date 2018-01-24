Москва, 24 января, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Частную коллекцию портретов Карла Брюллова смогут увидить посетители Третьяковской галереи с 24 января, сообщается на официальном портале галереи.

Карл Брюллов. Портрет молодой женщины у фортепьяно (фрагмент). 1838

На выставке представлено восемь работ известного живописца XIX века: семь из них принадлежат частному коллекционеру и одна из Государственного комплекса «Дворец конгрессов».

«Брюллов-портретист исходил, прежде всего, из особенностей модели. Для живописца главным оставался человек с его неповторимыми индивидуальными чертами и особым душевным настроем. Найденная композиция каждого портрета, его колористическое решение всегда звучали в унисон с внутренним миром изображенных людей», — сообщают эксперты Третьяковской галереи.

Коллекционное собрание картин художника сосредоточено в частных руках. Это обусловлено тем, что владельцем является родственник Карла Брюллова. Коллекционер более 15 лет занимается поиском работ своего знаменитого предка.

Одной из представленных картин стал портрет «Дама у фортепьяно», написанный в 1838 году. Как утверждают исследователи жизни художника, на холсте изображена супруга живописца, с которой он прожил несколько месяцев.

Отметим, Карл Брюллов является известным русским художником, монументалистом, портретистом. Поздние работы пронизаны меланхолией, что сближает его с романтиками. Брюллов является автором портрета баснописца Ивана Крылова.