Бишкек, 24 января, 2018, 07:58 — ИА Регнум. В ближайшее время в Киргизии ожидается значительное понижение температуры воздуха. Об этом сообщается на сайте министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) республики.

Клод Моне. Мороз. 1875

«26 января ожидается понижение температуры воздуха (…), — говорится в сообщении. — Такая аномально холодная погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб».

По данным ведомства, в отдельных горных районах республики с 26 по 29 января ожидается понижение температуры воздуха до минус 40−45 градусов ночью и минус 28−33 днем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января в ряде регионов Казахстана было объявлено штормовое предупреждение из-за сильных морозов. В Казахстане действовал антициклон, который сформировался над Карским морем.

Ночью 23 января в северных регионах республики температура ночью опускалась до минус 45 градусов.

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