Москва, 24 января, 2018, 07:53 — ИА Регнум. На III Конгрессе автошкол России обсуждалась необходимость переэкзаменовки автолюбителей при обмене водительских прав. Об этом гласит принятая на мероприятии резолюция.

Петр Данилов ИА Красная Весна Сотрудники ДПС

Предложение ввести обязательную пересдачу теоретического экзамена при переоформлении прав обсуждалось ввиду постоянного повышения требований к водителям на дороге.

«Такое предложение обусловлено еще и тем, что уровень знаний, полученных в автошколе, с годами существенно снижается, а изменения в дорожном законодательстве и вовсе остаются вне поля зрения таких водителей», — говорится в резолюции.

Текст документа был направлен в том числе в ГИБДД РФ, где и рассматривается, по сведениям газеты «Известия», в настоящее время.

«Мы работаем с этим документом. В обращениях есть и толковые предложения. Поэтому, естественно, мы рассмотрим их в установленном порядке», — цитирует издание слова замглавы ГИБДД Владимира Кузина.

Напомним, 10 января ИА REGNUM сообщало, что в России с 1 января 2018 года количество сотрудников МВД сокращается на 10 тысяч человек. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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Следует отметить, что будут сокращены должности сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД. Сокращение сотрудников ГИБДД будет производиться, по данным МВД, для оптимизации процесса контрольно-надзорной деятельности, а также для упрощения процедур по обеспечению безопасности дорожного движения.

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